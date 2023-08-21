В Україні запустять портал, куди за винагороду можна буде повідомити про корупцію

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що у вересні запустять портал щодо боротьби з корупцією.

Джерело фото: НАЗК

В Україні планується введення нового порталу на початку вересня, який дозволить громадянам повідомляти про зафіксовані випадки корупції. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

«У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство (з питань запобігання корупції - ред.) запустить портал викривачів», – сказав він.

За його словами, цей спеціальний ресурс надасть можливість анонімно надсилати повідомлення про випадки корупції працівниками різних організацій. Такі повідомлення будуть спрямовані до Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Національного агентствв з питань запобігання корупції та Національної поліції.

Новіков зазначив, що розробка порталу відбувається з урахуванням рекомендацій Європейського Союзу та досвіду інших країн у сфері співпраці з викривачами.

«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», – сказав він.

Голова НАЗК додав, що особи, які виявляться анонімними викривачами, матимуть можливість отримати 10% від суми, пов'язаної з корупційним порушенням, яку встановить суд. При цьому максимальна винагорода за один випадок корупції не може перевищити 14 мільйонів гривень.

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