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  1. В Украине

В Украине запустят портал, куда за вознаграждение можно будет сообщить о коррупции

11:18, 21 августа 2023
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что в сентябре запустят портал по борьбе с коррупцией.
В Украине запустят портал, куда за вознаграждение можно будет сообщить о коррупции
Источник фото: НАПК

В Украине планируется введение нового портала в начале сентября, который позволит гражданам сообщать о зафиксированных случаях коррупции. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

«В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции - ред.) запустит портал обличителей», – сказал он.

По его словам, этот специальный ресурс позволит анонимно отправлять сообщения о случаях коррупции работниками различных организаций. Такие сообщения будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальную полицию.

Новиков отметил, что разработка портала происходит с учетом рекомендаций Европейского Союза и опыта других стран в сфере сотрудничества с обличителями.

«Очень важна культура разоблачения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции», – сказал он.

Глава НАПК добавил, что лица, которые окажутся анонимными обличителями, смогут получить 10% от суммы, связанной с коррупционным нарушением, которую установит суд. При этом максимальное вознаграждение за один случай коррупции не может превысить 14 миллионов гривен.

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