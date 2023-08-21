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В Донецкой области задержали адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами: фото

10:28, 21 августа 2023
СБУ задержала информатора фсб, которым оказался адвокат из Краматорска.
В Донецкой области задержали адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами: фото

Служба безопасности Украины сообщила о задержании адвоката из Краматорска, который был информатором фсб и собирал разведданные на прифронтовой территории Донецкой области. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В ведомстве сообщили, что мужчина в течение 2019-2022 годов проживал на территории рф и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора.

«До начала полномасштабного вторжения рф он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего «куратора» из фсб.

По указанию российской спецслужбы, фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе.

В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника», - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что полученные сведения фигурант передавал в фсб через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их «характеристики». За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение.

«Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника.

В дальнейшем оккупанты обещали «эвакуировать» его в россию.

Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских «планов» и задержали вражеского приспешника», - пишут в СБУ.

Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и «сменные» SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с фсб.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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