В Донецкой области задержали адвоката, который шпионил за украинскими блокпостами: фото

СБУ задержала информатора фсб, которым оказался адвокат из Краматорска.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании адвоката из Краматорска, который был информатором фсб и собирал разведданные на прифронтовой территории Донецкой области. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В ведомстве сообщили, что мужчина в течение 2019-2022 годов проживал на территории рф и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора.

«До начала полномасштабного вторжения рф он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего «куратора» из фсб.

По указанию российской спецслужбы, фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе.

В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника», - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что полученные сведения фигурант передавал в фсб через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их «характеристики». За каждое выполненное задание российская спецслужба платила своему информатору денежное вознаграждение.

«Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника.

В дальнейшем оккупанты обещали «эвакуировать» его в россию.

Однако сотрудники СБУ помешали реализации вражеских «планов» и задержали вражеского приспешника», - пишут в СБУ.

Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона, банковские карты и «сменные» SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с фсб.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российского агента, который «готовил» ракетный обстрел Киева.

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