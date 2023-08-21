Уровень угрозы ракетных ударов – очень высокий, – ВСУ

В ВСУ предупредили украинцев о высоком уровне ракетной опасности из-за наращивания Россией ракетоносителей в Черном море.

Источник фото: Силы обороны юга Украины

Вооруженные Силы Украины предупреждают украинцев о значительном росте ракетной угрозы со стороны РФ. В частности, российская сторона нарастила в Черном море ракетоносители. Количество ракет «Калибр» увеличено до 12.

«Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В дополнение к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество «Калибров» увеличено до 12», - сообщили Силы обороны юга Украины.

Так, уровень ракетной опасности – очень высокий. «Напряжение ситуации предсказуемо», – отметили в сообщении.

«К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно», –предостерегают Силы обороны.

Напомним, Владимир Зеленский о контрнаступлении заявил: «Мы не собираемся отступать».

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