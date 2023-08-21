В Украине может появиться Военная полиция

Законопроект проходит процедуру согласования.

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция.

Как рассказали в Министерстве обороны, Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.

К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта).

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов

оперативно-розыскная деятельность

специальная превенция в ВСУ, ГССТ

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ

защита прав военнослужащих

защита государственного имущества

выполнение наказаний

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.

В его разработке активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.

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