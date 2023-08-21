В Украине может появиться Военная полиция

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция.
Как рассказали в Министерстве обороны, Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.
К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта).
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов
- оперативно-розыскная деятельность
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ
- защита прав военнослужащих
- защита государственного имущества
- выполнение наказаний
В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.
В его разработке активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.
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