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  1. В Украине

В Украине может появиться Военная полиция

10:41, 21 августа 2023
Законопроект проходит процедуру согласования.
В Украине может появиться Военная полиция

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности работает рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция.

Как рассказали в Министерстве обороны, Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ.

К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Цель – поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта).

Среди основных задач:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов
  • оперативно-розыскная деятельность
  • специальная превенция в ВСУ, ГССТ
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ
  • защита прав военнослужащих
  • защита государственного имущества
  • выполнение наказаний

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.

В его разработке активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.

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