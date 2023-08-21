На электронную почту суда пришло сообщение со ссылкой на неизвестные для суда документы: разъяснение по действиям

Участники судебного процесса должны отправлять на официальный адрес электронной почты суда заверенные КЭП документы в электронной форме, а не ссылки на такие документы.

В Электронном суде объяснили порядок работы с электронными сообщениями, которые поступают по официальному адресу электронной почты суда и содержат ссылки на неизвестные для суда документы. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

В соответствии с пунктом 111 раздела V «Переходные положения» Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) ЕСИТС утвержденного решением Высшего совета правосудия до начала функционирования всех подсистем (модулей) ЕСИТС процессуальные и другие документы могут подаваться в суд в электронной форме с использованием адреса электронной почты, заверенные квалифицированной электронной подписью.

«То есть участники судебного процесса должны присылать по официальному адресу электронной почты суда заверенные КЭП документы в электронной форме, а не ссылки на такие документы.

Этот шаг является частью нашей постоянной работы над усовершенствованием и упрощением процессов, связанных с электронным представлением документов, что поможет обеспечить эффективное взаимодействие с нашим судом», - говорится в сообщении.

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