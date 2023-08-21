На електронну пошту суду прийшло повідомлення з посиланням на невідомі для суду документи: роз’яснення щодо дій

Учасники судового процесу мають надсилати на офіційну адресу електронної пошти суду засвідчені КЕП документи в електронній формі, а не посилання на такі документи.

У Електронному суді пояснили порядок роботи з електронними повідомленнями, які надходять на офіційну адресу електронної пошти суду та містять у собі посилання на невідомі для суду документи. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

Зазначається, що відповідно до пункту 111 розділу V «Перехідні положення» Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС процесуальні та інші документи можуть подаватися до суду в електронній формі з використанням адреси електронної пошти, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.

«Тобто, учасники судового процесу мають надсилати на офіційну адресу електронної пошти суду засвідчені КЕП документи в електронній формі, а не посилання на такі документи.

Цей крок є частиною нашої постійної роботи над вдосконаленням та спрощенням процесів, пов'язаних з електронним поданням документів, що допоможе забезпечити ефективну взаємодію з нашим судом», - сказано у повідомленні.

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