Російська пропагандистка Симоньян поскаржилися на атаку дронів і опублікувала фото

Як раніше повідомлялося, що в росії заявили про «збиття» БПЛА в Московській області.
Згодом російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що один із дронів нібито був збитий у Московській області неподалік її будинку.
За її словами, безпілотний літальний апарат впав на сусідній з нею вулиці.
«Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній з нами вулиці», – заявила вона на своїй сторінці у соцмережі.
Також пропагандистка оприлюднила фото нібито збитого БПЛА.
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