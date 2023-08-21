Російська пропагандистка Симоньян поскаржилися на атаку дронів і опублікувала фото

Один із БПЛА впав неподалік від будинку пропагандистки Маргарити Симоньян.

Як раніше повідомлялося, що в росії заявили про «збиття» БПЛА в Московській області.

Згодом російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що один із дронів нібито був збитий у Московській області неподалік її будинку.

За її словами, безпілотний літальний апарат впав на сусідній з нею вулиці.

«Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній з нами вулиці», – заявила вона на своїй сторінці у соцмережі.

Також пропагандистка оприлюднила фото нібито збитого БПЛА.

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