21 серпня: яке сьогодні свято та головні події

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму.

У понеділок, 21 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Дату вшанування затвердили 2007 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Вона покликана згадувати всіх людей, які пали жертвами тероризму, чиє життя було перерване або змінене терористами. Цього дня світова спільнота висловлює свої співчуття жертвам тероризму, їхнім сім'ям.

Також 21 серпня День без косметики і макіяжу. Все більше представниць прекрасної статті приєднується до святкування цього незвичайного дня. Вони заявляють, що прекрасні своєю природною красою, закликаючи інших жінок до святкування. Варто любити себе в будь-якому вигляді. На жаль сучасні жінки все частіше намагаються завжди виглядати на всі 100%. Багато хто відчуває себе невпевнено, коли на обличчі немає тонального крему, помади, туші.

А ще 21 серпня День поета. Свято було засноване за ініціативи Вільяма Сихгарта 1994 року. Він був британським філантропом, видавцем та підприємцем. Цього дня традиційно відбувається церемонія нагородження поетів. Вільям вирішив створити таке свято тому, що сьогодні в світі є багато хороший, але маловідомих поетів.

Яке сьогодні церковне свято

21 серпня в церковному календарі – день пам’яті єпископа Мирона Критського. Згідно з церковними переказами він буде дуже доброю людиною, з ім'ям якої пов'язано чимало дивовижних легенд. До єпископства Мирон був простим хліборобом. Якось він побачив, що до його комори дібралися злодії і складають в мішки все його майно. Він не став їм заважати, а ще й допоміг. Злодії присоромилися від такої доброти і повернулися до чесного життя. Саме ця подія і стала першим чудом Мирона Критського.

Календар важливих подій за 21 серпня:

1415 рік — португальці завойовують Сеуту;

1627 рік — у Києві випускають перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди;

1652 рік — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдавського господаря Василя Лупула;

1653 рік — військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку знайшли лише через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — засновують футбольний клуб «Васко да Гама»;

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1919 рік — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільняє від червоних Житомир;

1932 рік — у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 рік — у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 рік — країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни»;

1996 рік — засновують відзнаку Президента України — орден «За мужність»;

1996 рік — на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів;

2005 рік — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переносить осідок до Києва;

2011 рік — у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки;

2013 рік — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосовують хімічну зброю проти опозиції (по житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута завдають ракетного удару з використанням зарину, за різними даними гине від 350 до 1700 осіб).

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