21 августа: какой сегодня праздник и главные события

21 августа в Украине и мире Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Фото: inc42.com

В понедельник, 21 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 августа в Украине и мире Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Дату чествования утвердили в 2007 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Она призвана вспоминать всех людей, павших жертвами терроризма, чья жизнь была прервана или изменена террористами. В этот день мировое сообщество выражает соболезнования жертвам терроризма, их семьям.

Также 21 августа – День без косметики и макияжа. Все большее представительниц прекрасной статьи присоединяется к празднованию этого необычного дня. Они заявляют, что прекрасны своей природной красотой, призывая других женщин к празднованию. Следует любить себя в любом виде. К сожалению, современные женщины все чаще стараются всегда выглядеть на все 100%. Многие чувствуют себя неуверенно, когда на лице нет тонального крема, помады, туши.

А еще 21 августа День поэта. Праздник был основан по инициативе Уильяма Сихгарта в 1994 году. Он являлся британским филантропом, издателем и предпринимателем. В этот день традиционно проходит церемония награждения поэтов. Уильям решил создать такой праздник потому, что сегодня в мире много хороших, но малоизвестных поэтов.

Какой сегодня церковный праздник

21 августа в церковном календаре – день памяти епископа Мирона Критского. Согласно церковным преданиям, он будет очень хорошим человеком, с именем которого связано немало удивительных легенд. До епископства Мирон был простым земледельцем. Однажды он увидел, что к его амбару добрались воры и складывают в мешки все его имущество. Он не стал им мешать, а еще помог. Воры устыдились такой доброты и вернулись к честной жизни. Именно это событие и стало первым чудом Мирона Критского.

Календарь важных событий за 21 августа:

1415 год – португальцы завоевывают Сеуту;

1627 год — в Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;

1652 год — сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женится на дочери молдавского хозяина Василия Лупула;

1653 год — войско Георгия Штефана подходит к Сучаве и пытается с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, начинается осада Сучавы;

1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую нашли только два года спустя в Королевстве Италия;

1914 год — основывают футбольный клуб "Васко да Гама";

1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику;

1919 год — 2-й корпус УГА, возглавляемый Арнольдом Вольфом, в ходе наступления на Киев освобождает от красных Житомир;

1932 год — в Венеции проходит первый международный кинофестиваль;

1944 год — в Вашингтоне открывается международная конференция, подготовившая предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций;

1968 год — страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословацкую Социалистическую Республику для подавления "Пражской весны";

1996 год — учреждают отличие Президента Украины — орден "За мужество";

1996 год — на Киевской универсальной бирже проходят первые торги в гривне по фьючерсным контрактам;

2005 год — Блаженнейший Любомир Гузар официально меняет свой титул на "Верховный Архиепископ Киево-Галицкий" и переносит усадьбу в Киев;

2011 год — в городе Олевск Житомирской области открывают памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики;

2013 год — в гражданском конфликте в Сирии войска поддержанного Россией сирийского диктатора Башара Асада применяют химическое оружие против оппозиции (по жилым кварталам пригород Дамаска г. Гута наносят ракетный удар с использованием зарина, по разным данным погибает от 350 до 170 человек).

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