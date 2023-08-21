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Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Шкло» из перечня объектов на приватизацию

Санаторий «Шкло», имеющий разрешение на добычу минеральных лечебных вод, можно использовать по назначению – как лечебное учреждение, а не передавать в частные руки.

Руководство ГСА своими действиями может заблокировать проведение открытого конкурса в Киевский апелляционный суд, – комментарий Ярослава Головачева

Председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев: «Создается впечатление, что руководство ГСА или не имеет представления, как работает суд апелляционной инстанции, или же в его решении инициировать вопрос о командировке одного судьи присутствует какая-то другая составляющая, или вообще это только первый шаг к блокированию проведения конкурсного отбора судей на вакантные должности судей Киевского апелляционного суда».

Кабмин сможет изымать земельные участки сельскохозяйственного назначения у госпредприятий без их согласия: парламент изменил Земельный кодекс

Верховная Рада приняла изменения в земельное законодательство, изменяющие подходы к изъятию земельных участков

Большая Палата Верховного Суда: признание незаконным решения парламента об увольнении судьи ведет к возобновлению рассмотрения увольнения в ВСП

Признание незаконным и отмена постановления Верховной Рады об увольнении судьи обусловливает возобновление рассмотрения вопроса об увольнении в ВСП, – Большая Палата Верховного Суда.

Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 21 августа

09:09, 21 августа 2023
Стали известны показатели уровня загрязненности воздуха и радиационного фона в Киеве на 21 августа.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 21 августа

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил, что на утро 21 августа уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, а радиационный фон во всем городе – в норме, передает официальный сайт КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,12 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 28 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64-Г, общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 30 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 47 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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