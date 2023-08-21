В аэропортах Москвы «воздушная тревога»: рейсы не принимают и перенаправляют

Аэропорт «Внуково» в рф временно остановил работу, а «Домодедово» не принимает самолеты.

Как ранее сообщалось, что в рф заявили о «сбитии» БПЛА в Московской области.

При этом, по данным росСМИ, московский аэропорт «Внуково» утром 21 августа прекратил временно принимать и отправлять рейсы.

Отмечается, что часть рейсов решили перенаправить в другие аэропорты.

Аэропорт «Домодедово» с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Также сми добавляют, что рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо московского «Шереметьево» приземлился в Казани. Пилоту сообщили, что «все аэропорты Москвы закрыты».

Ранее мы писали, что в ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр «Москва-Сити» в столице рф.

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