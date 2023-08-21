В аеропортах Москви «повітряна тривога»: рейси не приймають і перенаправляють

Як раніше повідомлялося, що в росії заявили про «збиття» БПЛА в Московській області.
При цьому, за даними росЗМІ, московський аеропорт «Внуково» вранці 21 серпня припинив тимчасово приймати та відправляти рейси.
Зазначається, що частину рейсів вирішили перенаправити до інших аеропортів.
Аеропорт «Домодєдово» з 6:26 ввів тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків.
Також змі додають, що рейс «Аерофлоту» з Єкатеринбурга замість московського «Шереметьєво» приземлився в Казані. Пілотові повідомили, що «всі аеропорти Москви закриті».
Раніше ми писали, що в ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.
Також відомо, що що безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф.
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