В аеропортах Москви «повітряна тривога»: рейси не приймають і перенаправляють

Аеропорт «Внуково» в росії тимчасово зупинив роботу, а «Домодєдово» не приймає літаки.

Як раніше повідомлялося, що в росії заявили про «збиття» БПЛА в Московській області.

При цьому, за даними росЗМІ, московський аеропорт «Внуково» вранці 21 серпня припинив тимчасово приймати та відправляти рейси.

Зазначається, що частину рейсів вирішили перенаправити до інших аеропортів.

Аеропорт «Домодєдово» з 6:26 ввів тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків.

Також змі додають, що рейс «Аерофлоту» з Єкатеринбурга замість московського «Шереметьєво» приземлився в Казані. Пілотові повідомили, що «всі аеропорти Москви закриті».

Раніше ми писали, що в ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Також відомо, що що безпілотник атакував бізнес-центр «Москва-Сіті» у столиці рф.

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