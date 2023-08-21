Российская пропагандистка Симоньян пожаловались на атаку дронов и опубликовала фото

Один из БПЛА упал недалеко от дома пропагандистки Маргариты Симоньян.

Позже российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что один из дронов якобы был сбит в Московской области недалеко от ее дома.

По ее словам, беспилотный летательный аппарат упал на соседней с ней улице.

«Тот сбивший в Истринском районе беспилотник упал на соседней с нами улице», – заявила она на своей странице в соцсети.

Также пропагандистка обнародовала фото якобы сбитого БПЛА.

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