В Україні може з’явитися Військова поліція

Законопроєкт проходить процедуру погодження.

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція.

Як розповіли у Міністерстві оборони, Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту).

Серед основних завдань:

правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів

оперативно-розшукова діяльність

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ

захист прав військовослужбовців

захист державного майна

виконання покарань

Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

У його розробці бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

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