Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Кого можуть відрядити здійснювати правосуддя в Київському окружному адмінсуді: аналіз доброчесності кандидатів

Частина кандидатів пройшла кваліфоцінювання, але не пройшла перевірку доброчесності від громадянського суспільства.

  1. В Україні

В Україні може з’явитися Військова поліція

10:41, 21 серпня 2023
Законопроєкт проходить процедуру погодження.
В Україні може з’явитися Військова поліція

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція.

Як розповіли у Міністерстві оборони, Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.

До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета – підтримання військової дисципліни серед  військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту).

Серед основних завдань:

  • правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів
  • оперативно-розшукова діяльність
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
  • захист прав військовослужбовців
  • захист державного майна
  • виконання покарань

Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

У його розробці бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду