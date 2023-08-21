В Україні може з’явитися Військова поліція

На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція.
Як розповіли у Міністерстві оборони, Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ.
До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).
Мета – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту).
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів
- оперативно-розшукова діяльність
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
- захист прав військовослужбовців
- захист державного майна
- виконання покарань
Передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.
Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.
У його розробці бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій