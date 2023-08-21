Рівень загрози ракетних ударів – дуже високий, – ЗСУ

Збройні Сили України попереджають українців про значне зростання ракетної загрози з боку рф. Зокрема, російська сторона наростила у Чорному морі ракетоносії. Кількість ракет «Калібр» збільшено до 12.
«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість «Калібрів» збільшено до 12», – повідомили Сили оборони півдня України.
Так, рівень ракетної небезпеки – дуже високий. «Напруження ситуації передбачуване», – зазначили в повідомленні.
«До сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставимось відповідально, реагуємо оперативно», – застерігають Сили оборони.
Нагадаємо, Володимир Зеленський про контрнаступ заявив: «Ми не збираємось відступати».
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