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На Донеччині затримали адвоката, який шпигував за українськими блокпостами: фото

10:28, 21 серпня 2023
СБУ затримала інформатора фсб, яким виявився адвокат з Краматорська.
На Донеччині затримали адвоката, який шпигував за українськими блокпостами: фото

Служба безпеки України повідомила про затримання адвоката з Краматорська, який був інформатором фсб та збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У відомстві повідомили, що чоловік протягом 2019-2022 років проживав на території рф і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

«До початку повномасштабного вторгнення росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з фсб.

За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка», - повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що отримані відомості фігурант передавав до фсб через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову «винагороду».

«Суми надходили на банківську картку зловмисника.

В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до росії.

Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника», - пишуть у СБУ.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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