В Полтаве задержали фитнес-тренера Заволоку, который насмехался и унижал ветерана войны

Мужчина часто ругался с представителями ТЦК и снимал это на видео.

Фото: Роман Заволока/Инстаграм

В Полтаве задержали блогера и тренера Романа Заволоку, который провоцировал и нецензурно оскорблял должностных лиц местного военкомата, когда те пытались вручить ему повестку.

Как мы писали, на днях Заволока обругал представителей военкомата, которые хотели выписать ему повестку, а затем видео с этим выложил в сеть.

Он обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в войне и «убивают людей за деньги».

Более того, Заволока плюнул в одного из военных, которым оказался боев, вернувшийся с фронта и получивший контузию.

Как сообщает СБУ, блогер неоднократно пытался дискредитировать ВСУ.

Сейчас проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

Также решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

В СБУ отметили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения Заволоки к ответственности.

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