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У Полтаві фітнес-тренер Роман Заволока облаяв працівників ТЦК, які хотіли вручити йому повістку

17:32, 29 серпня 2023
Одним з військкомів був ветеран війни, якого після контузії перевели на службу до ТЦК.
У Полтаві фітнес-тренер Роман Заволока облаяв працівників ТЦК, які хотіли вручити йому повістку
Фото: Роман Заволока/Інстаграм
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У Полтаві скандальний блогер, фітнес-тренер Роман Заволока облаяв і плюнув у представників військкомату, які хотіли виписати йому повістку, а потім відео з цим виклав у мережу. 

Як пише, місцеве видання Полтавщина, чоловік разом зі своїм другом ображав ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку. Чоловіки кепкували з тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, яку він отримав на війні. Після цього його перевели у ТЦК. 

Втім, Заволока заявив, що військовий "дурень, який попався на гачок", а тепер за гроші "кошмарить пацанів". 

Товариші військкома, які до цього стояли осторонь, заступилися за нього. Однак скандальний тренер не заспокоївся, а лише провокував їх фразою "Ну давай, хочеш ударити мене, давай". Втім, на ці провокації військові не піддалися, пообіцявши йому відповідь за плювок після перемоги. 

Видання повідомляє, що Олександр Мацько пішов добровольцем на війну ще 2016 року. З початку повномасштабного вторгнення був розвідником. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина Олександра підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Олександр проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. 

Як повідомляється, це вже не перший подібний інцидент з Заволокою. Раніше військові хотіли вручити йому повістку, але він відповів, що "не хоче вбивати людей за гроші, як це роблять ЗСУ".

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно фітнес-тренера за частиною 2 статті 296 ("Хуліганство"). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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