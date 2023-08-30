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  1. В Украине

Физическое принуждение и несет ли ответственность лицо за деяния под принуждением: подробности

18:02, 30 августа 2023
В Минюсте рассказали, как квалифицируют деяния под принуждением.
Физическое принуждение и несет ли ответственность лицо за деяния под принуждением: подробности
Источник фото: MYNIZHYN.com
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Физическое принуждение – это использование физической силы с целью принудить лицо совершить или не совершить определенные незаконные действия против его воли. Степень ответственности за причиненный вред из-за применения физического принуждения преимущественно зависит от одного важного фактора – характера такого воздействия, и этот фактор может существенно повлиять на ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Если лицо находилось под непосредственным влиянием чрезмерного физического принуждения, то есть сохраняло способность руководить своими действиями и при этом не оказывалось в ситуации крайней необходимости, оно будет нести ответственность на общих основаниях.

Следует отметить, что вопрос об исключении ответственности за правонарушение, совершенное под влиянием физического принуждения, будет рассматриваться только тогда, когда лицо не было в состоянии руководить своими действиями, то есть она не имела возможности самостоятельно принимать решения. Это следует из требований статьи 40 Уголовного Кодекса Украины.

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