Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

Выявлена разница в подходах к деятельности у госслужащих и работников органов местного самоуправления.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) 30 августа представило исследование «Публичная служба в Украине: ваша точка зрения».

Исследование является результатом опроса 43 862 публичных служащих, анонимный опрос которых состоялся в мае.

Интересно, что опрос выявил «идеологическую» разницу в подходах к своей деятельности у государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Так, согласно результатам опроса, оказалось, что государственные служащие в своей деятельности «больше ориентированы на преданность государству, а не обществу, что свидетельствует о преобладании представлений о важности интересов государства по сравнению с интересами общества».

Вместе с тем работники органов местного самоуправления больше фокусируются «на преданности жителям территориальной общины, чем органу местного самоуправления, что свидетельствует об их ориентации на потребности и интересы местных жителей общины и развитии их блага».

По мнению инициаторов опроса, его результаты свидетельствуют о наличии у государственных служащих «представлений о важности интересов государства по сравнению с интересами общества».

Автор: Вячеслав Хрипун

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