Сингапурские балкеры отправились по временному коридору из черноморских портов Украины

Еще два заблокированных из-за войны судна идут временным коридором из черноморских морских портов Украины.

Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Еще два судна, которые были заблокированы из-за войны России в Укране, движутся временным коридором из портов Черного моря, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Балкеры ANNA-THERESA под флагом Либерии и OCEAN COURTESY с Маршалловых островов, которые были заблокированы в Украине с 22 февраля и 16 февраля 2022 года соответственно, отправились из порта Южный и движутся в установленном коридоре в направлении Босфора. На борту этих судов перевозят 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Оба балкера находились в эксплуатации сингапурской судоходной компании и находились в порту Южный до начала полномасштабного вторжения.

С 15 августа через этот временный коридор уже прошли 4 судна.

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