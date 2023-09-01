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  1. В Україні

Сінгапурські балкери вирушили тимчасовим коридором з чорноморських портів України

19:03, 1 вересня 2023
Ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України.
Сінгапурські балкери вирушили тимчасовим коридором з чорноморських портів України
Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
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Ще два судна, які були заблоковані через війну росії в Украні, рухаються тимчасовим коридором з портів Чорного моря, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Балкери ANNA-THERESA під прапором Ліберії та OCEAN COURTESY з Маршаллових островів, які були заблоковані в Україні з 22 лютого та 16 лютого 2022 року відповідно, вирушили з порту Південний і рухаються в установленому коридорі в напрямку Босфору. На борту цих суден перевозять 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисячі тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкера знаходились в експлуатації сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до початку повномасштабного вторгнення.

З 15 серпня через цей тимчасовий коридор вже пройшли 4 судна.

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