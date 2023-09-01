Обман з квартирами на 175 млн грн: на Буковині поліція повідомила підозру власникові компанії-забудовника

Поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

У Чернівецькій області поліція повідомила підозру власникові компанії-забудовника. Люди інвестували в будівництво квартир і їх ошукали на 175 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що компанія-забудовник уклала з громадянами-інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку. Проте після укладання угод будівельні роботи так і не продовжилися, залишившись на стадії зведення будинку. Упродовж тривалого часу ділки називали різні строки продовження будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію. Зрозумівши, що їх ошукали, громадяни звернулися до поліції.

Наразі поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.

30 серпня власнику компанії-забудовника повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться подальший збір доказової бази для притягнення інших осіб, причетних до шахрайських дій. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Фото: npu.gov.ua

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