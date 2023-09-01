Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

Протиправна відмова у затвердженні проекту землеустрою є втручанням у право власності: Верховний Суд

Захист права фізичної особи на отримання у власність земельної ділянки, – позиція Верховного Суду.

Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС

Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.

  1. В Україні

Обман з квартирами на 175 млн грн: на Буковині поліція повідомила підозру власникові компанії-забудовника

18:45, 1 вересня 2023
Поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.
Обман з квартирами на 175 млн грн: на Буковині поліція повідомила підозру власникові компанії-забудовника
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Чернівецькій області поліція повідомила підозру власникові компанії-забудовника. Люди інвестували в будівництво квартир і їх ошукали на 175 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що компанія-забудовник уклала з громадянами-інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку. Проте після укладання угод будівельні роботи так і не продовжилися, залишившись на стадії зведення будинку. Упродовж тривалого часу ділки називали різні строки продовження будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію. Зрозумівши, що їх ошукали, громадяни звернулися до поліції.

Наразі поліцейські встановили 190 потерпілих, які інвестували у будівництво квартир від 450 тис. до 1,3 млн грн.

30 серпня власнику компанії-забудовника повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться подальший збір доказової бази для притягнення інших осіб, причетних до шахрайських дій. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Фото: npu.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва