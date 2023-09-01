У ВККС закцентували на важливих деталях відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів

Судді з прифронтових судів, у яких сплив п’ятирічний строк повноважень, також у пріоритеті ВККС на проведення кваліфікаційного оцінювання

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада доброчесності (ГРД) 31 серпня 2023 року провели першу зустріч для координації подальшої роботи. У Комісії закцентували увагу на деяких важливих аспектах.

Так, як раніше зазначалося, під час зустрічі нового складу ГРД з членами ВККС, було зазначено, що до списку на проходження кваліфікаційного оцінювання восени 2023 року вже включено суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень; суддів столичних судів (як районних судів, так і адміністративних та господарських судів столичного регіону); суддів з негативними висновками ГРД, доля яких повинна вирішуватися ВККС у пленарному засіданні.

ВККС запропонувало ГРД погодити відповідний графік оцінювання суддів до 7 вересня.

Разом з тим, як зазначив заступник голови ВККС Руслан Сидорович, судді з прифронтових судів, у яких сплив п’ятирічний строк повноважень, також у пріоритеті ВККС на проведення кваліфікаційного оцінювання.

Крім того, за його словами, усі наступні списки по кваліфікаційному оцінюванню надаватимуться Громадській раді доброчесності та оприлюднюватимуться за два і більше місяці.

Строк в один місяць передбачений лише для першого списку суддів, який пройде оцінювання у жовтні.

Слід зауважити, що члени ГРД поки не визначилися з тим, яку кількість суддів зможуть перевіряти на місяць.

Окреме питання у членів ГРД виникло у зв’язку з тим, що чимала кількість негативних висновків ГРД у минулі роки була скасована адміністративними судами. Разом з тим, практика Верховного Суду з часом пішла шляхом визначення, що ГРД та аналогічні за повноваженнями структури не є стороною у судових процесах, тому їх висновки скасуванню не підлягають.

В свою чергу, член ВККС Роман Сабодаш зазначив, що відповідно до останньої практики Верховного Суду, скасування судом негативних висновків ГРД не тягне за собою скасування порядку їх подолання кваліфікованою більшістю ВККС.

Руслан Сидорович зауважив, що якщо суддя вже раніше пройшов кваліфоцінювання, а ГРД зараз має до такого судді зауваження, то закон не передбачає можливості проведення повторного кваліфікаційного оцінювання. Дане питання було підняте щодо одного з суддів ОАСК, який своїм рішенням скасував висновок ГРД, проте вже пройшов оцінювання за попереднього складу ВККС.

Разом з тим, судді, які отримали негативні висновки від ГРД, у будь-якому випадку будуть проходити через пленарне засідання ВККС (для подолання негативних висновків ГРД необхідно 11 голосів членів ВККС).

Автор: Наталя Мамченко

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