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В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

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В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

13:34, 1 сентября 2023
Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания
В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет добропорядочности (ГРД) 31 августа 2023 провели первую встречу для координации дальнейшей работы. В Комиссии акцентировали внимание на некоторых важных аспектах.

Так, как ранее отмечалось, во время встречи нового состава ГРД с членами ВККС было отмечено, что в список на прохождение квалификационного оценивания осенью 2023 года уже включены судьи, у которых истек пятилетний срок полномочий; судей столичных судов (как районных судов, так и административных и хозяйственных судов столичного региона); судей с отрицательными выводами ГРД, судьба которых должна решаться ВККС в пленарном заседании.

ВККС предложило ГРД согласовать соответствующий график оценивания судей до 7 сентября.

Вместе с тем, как отметил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС на проведение квалификационного оценивания.

Кроме того, по его словам, все последующие списки по квалификационному оцениванию будут предоставляться Общественному совету добропорядочности и будут обнародоваться через два и более месяца.

Срок в один месяц предусмотрен только для первого списка судей, который пройдет оценивание октябре.

Следует отметить, что члены ГРД пока не определились с тем, какое количество судей смогут проверять в месяц.

Отдельный вопрос у членов ГРД возник в связи с тем, что большое количество негативных выводов ГРД в прошлые годы было отменено административными судами. Вместе с тем, практика Верховного Суда со временем пошла по пути определения, что ГРД и аналогичные по полномочиям структуры не являются стороной в судебных процессах, поэтому их выводы отмене не подлежат.

В свою очередь член ВККС Роман Сабодаш отметил, что в соответствии с последней практикой Верховного Суда, отмена судом негативных выводов ГРД не влечет отмены порядка их преодоления квалифицированным большинством ВККС.

Руслан Сидорович отметил, что если судья уже раньше прошел квалифоценивание, а ГРД сейчас имеет к такому судье замечания, то закон не предусматривает возможность проведения повторного квалификационного оценивания. Данный вопрос был поднят в отношении одного из судей ОАСК, который своим решением отменил заключение ГРД, однако уже прошел оценивание прошлым составом ВККС.

Вместе с тем, судьи, получившие отрицательные выводы от ГРД, в любом случае будут проходить через пленарное заседание ВККС (для преодоления отрицательных выводов ГРД необходимо 11 голосов членов ВККС).

Автор: Наталья Мамченко

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