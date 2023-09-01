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Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

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Поездки в Польшу «за льготами»: развенчан еще один фейк об украинских беженцах

18:29, 1 сентября 2023
В Польше наблюдается увеличение случаев ложной информации относительно украинских беженцев.
Поездки в Польшу «за льготами»: развенчан еще один фейк об украинских беженцах
Источник фото: dw.com
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В последние дни интернет заполонили фейковые новости о предоставлении льгот украинским беженцам в Польше. Однако в Институте социального страхования отмечают, что о такой процедуре не может быть и речи, ведь польские отделения могут легко проверить данные бенефициаров, – сообщает Business Insider.

«Мы наблюдаем рост распространения ложной информации о получении гражданами Украины льгот в Польше. Мы ожидаем, что таких сообщений может быть больше в ближайшие недели», рассказал представитель ZUS Павел Жебровский.

В сети появляются фотографии объявлений на украинском языке, в которых говорится об организованных поездках в Польшу «за льготами». Часто авторами таких постов являются аккаунты с явно антиукраинским характером.

«Ни о каком однодневном туризме для получения льгот от Польши не может быть и речи. ZUS имеет инструменты, чтобы проверить, имеет ли лицо, подавшее заявление, имеет на это право. Ведомство не будет предоставлять средства гражданам Украины, которые приехали в Польшу на один день. А такая ложная информация распространяется в интернете», добавил спикер.

Он также отметил, что ZUS проверяет легальное пребывание граждан Украины на территории Польши как на этапе оказания помощи, так и в любое время в течение срока действия помощи.

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