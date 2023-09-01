Поездки в Польшу «за льготами»: развенчан еще один фейк об украинских беженцах

В Польше наблюдается увеличение случаев ложной информации относительно украинских беженцев.

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В последние дни интернет заполонили фейковые новости о предоставлении льгот украинским беженцам в Польше. Однако в Институте социального страхования отмечают, что о такой процедуре не может быть и речи, ведь польские отделения могут легко проверить данные бенефициаров, – сообщает Business Insider.

«Мы наблюдаем рост распространения ложной информации о получении гражданами Украины льгот в Польше. Мы ожидаем, что таких сообщений может быть больше в ближайшие недели», – рассказал представитель ZUS Павел Жебровский.

В сети появляются фотографии объявлений на украинском языке, в которых говорится об организованных поездках в Польшу «за льготами». Часто авторами таких постов являются аккаунты с явно антиукраинским характером.

«Ни о каком однодневном туризме для получения льгот от Польши не может быть и речи. ZUS имеет инструменты, чтобы проверить, имеет ли лицо, подавшее заявление, имеет на это право. Ведомство не будет предоставлять средства гражданам Украины, которые приехали в Польшу на один день. А такая ложная информация распространяется в интернете», – добавил спикер.

Он также отметил, что ZUS проверяет легальное пребывание граждан Украины на территории Польши как на этапе оказания помощи, так и в любое время в течение срока действия помощи.

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