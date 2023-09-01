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Поїздки до Польщі «за пільгами»: розвінчано ще один фейк про українських біженців

18:29, 1 вересня 2023
У Польщі спостерігається збільшення випадків неправдивої інформації щодо українських біженців.
Поїздки до Польщі «за пільгами»: розвінчано ще один фейк про українських біженців
Джерело фото: dw.com
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Останніми днями інтернет заполонили фейкові новини про надання пільг українським біженцям у Польщі. Однак в Інституті соціального страхування зазначають, що про таку процедуру не може бути й мови, адже польські відділення можуть легко перевірити дані бенефіціарів, – повідомляє Business Insider.

«Ми спостерігаємо зростання поширення неправдивої інформації про отримання громадянами України пільг у Польщі. Ми очікуємо, що таких повідомлень може бути більше в найближчі тижні», – розповів речник ZUS Павел Жебровський.

У мережі з'являються фотографії оголошень українською мовою, в яких йдеться про організовані поїздки до Польщі «за пільгами». Часто авторами таких постів є акаунти з явно антиукраїнським характером.

«Ні про який одноденний туризм для отримання пільг від Польщі не може бути й мови. ZUS має інструменти, щоб перевірити, чи особа, яка подала заяву, має на це право. Відомство не буде надавати кошти громадянам України, які приїхали до Польщі на один день. А така неправдива інформація поширюється в інтернеті», – додав речник.

Він також зазначив, що ZUS перевіряє легальне перебування громадян України на території Польщі як на етапі надання допомоги, так і у будь-який час протягом терміну дії допомоги.

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