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Підписання територіальними органами Мін’юсту реєстрів для реєстрації нотаріальних дій – роз'яснення

18:08, 1 вересня 2023
У Мін'юсті надали роз'яснення.
Підписання територіальними органами Мін’юсту реєстрів для реєстрації нотаріальних дій – роз'яснення
Джерело фото: minjust.gov.ua
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Міністерство юстиції України надало відповідь щодо підписання територіальними органами МЮУ реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

Про це повідомили у Нотаріальній палаті України.

Міністерством юстиції України розглянуто лист Нотаріальної палати України від 07.08.2023 № 51/8, зареєстрований в Мін'юсті 08.08.2023 за № 123485-33-23, та опрацьовано розроблені Нотаріальною палатою України зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/1.8613 (далі - Правила), та в межах компетенції повідомляється.

У листі Нотаріальної палати України зазначається, що на сьогодні існує «проблематика підписання територіальними органами Міністерства юстиції реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріусами, робоче місце яких розташовано у віддалених від місця розташування цих органів юстиції населених пунктах, а також в межах територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)».

Змінами, що пропонує внести Нотаріальна палата України до Правил, передбачається доповнити пункти 7.5 - 7.7 розділу VII Правил положеннями, які покликані встановити окремий порядок щодо оформлення реєстру для реєстрації нотаріальних дій для певної категорії нотаріусів.

Так, зокрема передбачається дистанційне засвідчення та скріплення печаткою кількості аркушів у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України для нотаріусів, робоче місце яких розташовано в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) згідно з переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції.

Варто зауважити, що порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлює Закон України «Про нотаріат» (далі - Закон).

Стаття 52 Закону регламентує вимоги до реєстрації нотаріальних дій, у тому числі питання щодо оформлення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

Так, реєстр для реєстрації нотаріальних дій повинен бути прошнурований, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом посадової особи відповідного територіального органу Міністерства юстиції України та його печаткою. Кожний нотаріус веде окремий реєстр.

Під час практичної реалізації вказаної норми посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України має впевнитись у тому, що наданий їй реєстр для реєстрації нотаріальних дій дійсно прошнурований, пронумерований та містить ту кількість аркушів, яку така особа має засвідчити власним та скріпити печаткою.

Варто наголосити, що посадова особа при виконанні службових обов'язків повинна діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені чинним законодавством.

При цьому непроведення посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України дій, передбачених Законом, та проставлення свого підпису та печатки на порожньому аркуші є порушенням вимог законодавства, підставою для визнання зазначених дій протиправними та притягнення посадової особи до відповідальності.

Поряд з наведеним зазначаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» (реєстр.№ 5644 від 10.06.2021), поданий народними депутатами України Фрісом І. П., Арахамією Д. Г. та іншими народними депутатами України (далі - Законопроект), яким, у тому числі передбачається внесення змін до Закону.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Верховної Ради України, Законопроєкт прийнято за основу та наразі готується до другого читання. Головним комітетом з опрацювання Законопроєкту відповідно до предмета відання визначено Комітет з питань правової політики.

З огляду на викладене та враховуючи, що відносини з оформлення реєстру для реєстрації нотаріальних дій чітко врегульовано Законом, вважаємо, що запропоновані Нотаріальною палатою України зміни можуть бути предметом дискусій під час підготовки Законопроекту до другого читання або в межах розгляду інших законодавчих ініціатив.

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