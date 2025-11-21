  1. У світі

Генпрокурор Іспанії пішов у відставку після вироку за розголошення даних

13:36, 21 листопада 2025
Суд відсторонив Ортіса на два роки та оштрафував за витік інформації про партнера політикині.
Генпрокурор Іспанії пішов у відставку після вироку за розголошення даних
Фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Іспанії Альваро Гарсія Ортіс подав у відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у незаконному розголошенні конфіденційної інформації. Про це повідомляє BBC.

Суд встановив, що Ортіс оприлюднив податкові дані бізнесмена Альберто Гонсалеса Амадора — партнера лідерки мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо з консервативної Народної партії. Генпрокурора відсторонили від посади на два роки, оштрафували на 7200 євро та зобов’язали виплатити потерпілому 10 000 євро компенсації.

Справа почалася в березні 2024 року: Генпрокуратура опублікувала пресреліз про те, що Гонсалес Амадор сам просив угоду зі слідством у справі про ухилення від податків на 350 951 євро. Документ мав спростувати повідомлення ЗМІ, джерелом яких була Аюсо.

Бізнесмен подав скаргу за порушення права на приватність. Прямих доказів витоку інформації від Ортіса до преси не знайшли — журналісти на суді заявили, що генпрокурор не був їхнім джерелом.

Рішення можна оскаржити. Уряд заявив, що не згоден із вироком, але поважає його та готує призначення нового генпрокурора.

Справа посилила напругу між лівим урядом Педро Санчеса та правою опозицією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокурор Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]