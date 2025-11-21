Генпрокурор Іспанії пішов у відставку після вироку за розголошення даних

Суд відсторонив Ортіса на два роки та оштрафував за витік інформації про партнера політикині.

Фото: EPA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Іспанії Альваро Гарсія Ортіс подав у відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у незаконному розголошенні конфіденційної інформації. Про це повідомляє BBC.

Суд встановив, що Ортіс оприлюднив податкові дані бізнесмена Альберто Гонсалеса Амадора — партнера лідерки мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо з консервативної Народної партії. Генпрокурора відсторонили від посади на два роки, оштрафували на 7200 євро та зобов’язали виплатити потерпілому 10 000 євро компенсації.

Справа почалася в березні 2024 року: Генпрокуратура опублікувала пресреліз про те, що Гонсалес Амадор сам просив угоду зі слідством у справі про ухилення від податків на 350 951 євро. Документ мав спростувати повідомлення ЗМІ, джерелом яких була Аюсо.

Бізнесмен подав скаргу за порушення права на приватність. Прямих доказів витоку інформації від Ортіса до преси не знайшли — журналісти на суді заявили, що генпрокурор не був їхнім джерелом.

Рішення можна оскаржити. Уряд заявив, що не згоден із вироком, але поважає його та готує призначення нового генпрокурора.

Справа посилила напругу між лівим урядом Педро Санчеса та правою опозицією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.