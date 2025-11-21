Генпрокурор Испании ушел в отставку после приговора за разглашение данных

Суд отстранил Ортиса на два года и оштрафовал за утечку информации о партнере политика.

Генеральный прокурор Испании Альваро Гарсия Ортис подал в отставку после того, как Верховный суд признал его виновным в незаконном разглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщает BBC.

Суд установил, что Ортис обнародовал налоговые данные бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора — партнера лидера мадридского региона Исабель Диас Аюсо из консервативной Народной партии. Генпрокурора отстранили от должности на два года, оштрафовали на 7200 евро и обязали выплатить потерпевшему 10 000 евро компенсации.

Дело началось в марте 2024 года: Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз о том, что Гонсалес Амадор сам просил соглашение со следствием по делу об уклонении от уплаты налогов на 350 951 евро. Документ должен был опровергнуть сообщения СМИ, источником которых была Аюсо.

Бизнесмен подал жалобу за нарушение права на частную жизнь. Прямых доказательств утечки информации от Ортиса в прессу не нашли — журналисты на суде заявили, что генпрокурор не был их источником.

Решение можно обжаловать. Правительство заявило, что не согласно с приговором, но уважает его и готовит назначение нового генпрокурора.

Дело усилило напряжение между левым правительством Педро Санчеса и правой оппозицией.

