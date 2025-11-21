Кожного дня щонайменше 2 дитини в Україні стають жертвами булінгу в закладах освіти

Кількість адміністративних протоколів за булінг у школах і університетах в Україні збільшується.

Від початку 2025 року в Україні було складено 234 адміністративні протоколи щодо булінгу у закладах освіти, що на 7% більше, ніж торік, коли таких справ зафіксували 219, свідчать дані Opendatabot.

Враховуючи лише навчальні періоди у 2025 році – січень-травень та вересень-жовтень – середня кількість протоколів становить 33 на місяць. Для порівняння, у 2021 році щомісяця фіксували 37 справ, однак тоді значну частку порушень вчиняли учні та студенти, які зараз навчаються онлайн через війну.

Понад половину всіх протоколів – 132 або 56% – складено за булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми (ч. 3 статті 173-4 КУпАП). 33 протоколи були складені за булінг, вчинений групою або повторно (ч. 2 та ч. 4 статті 173-4 КУпАП). Частка таких справ стабільно тримається на рівні 14-15%, однак розглядають їх найгірше – лише половина доходить до суду. Водночас зафіксовано 56 випадків цькування (ч. 1 статті 173-4), що становить кожну п’яту справу про булінг.

Наразі суди вже розглянули 76% справ щодо булінгу. Найкраща динаміка спостерігається за частиною, що стосується відповідальності керівників закладів освіти за неповідомлення про факти булінгу (ч. 5 статті 173-4) – рішення ухвалено у 85% випадків.

