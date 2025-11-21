  1. В Украине

Каждый день по меньшей мере 2 ребенка в Украине становятся жертвами буллинга в учебных заведениях

13:25, 21 ноября 2025
Количество административных протоколов за буллинг в школах и университетах в Украине увеличивается.
Каждый день по меньшей мере 2 ребенка в Украине становятся жертвами буллинга в учебных заведениях
Фото: shutterstock.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2025 года в Украине было составлено 234 административных протокола относительно буллинга в учебных заведениях, что на 7% больше, чем в прошлом году, когда таких дел зафиксировали 219, свидетельствуют данные Opendatabot.

Учитывая только учебные периоды в 2025 году – январь-май и сентябрь-октябрь – среднее количество протоколов составляет 33 в месяц. Для сравнения, в 2021 году ежемесячно фиксировали 37 дел, однако тогда значительную часть нарушений совершали ученики и студенты, которые сейчас учатся онлайн из-за войны.

Более половины всех протоколов – 132 или 56% – составлено за буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними (ч. 3 статьи 173-4 КУоАП). 33 протокола были составлены за буллинг, совершенный группой или повторно (ч. 2 и ч. 4 статьи 173-4 КУоАП). Доля таких дел стабильно держится на уровне 14-15%, однако рассматривают их хуже всего – лишь половина доходит до суда. В то же время зафиксировано 56 случаев травли (ч. 1 статьи 173-4), что составляет каждое пятое дело о буллинге.

В настоящее время суды уже рассмотрели 76% дел по буллингу. Лучшая динамика наблюдается по части, касающейся ответственности руководителей учебных за несообщение о фактах буллинга (ч. 5 статьи 173-4) – решение принято в 85% случаев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети нападение админпротокол школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]