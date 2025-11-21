Каждый день по меньшей мере 2 ребенка в Украине становятся жертвами буллинга в учебных заведениях

Количество административных протоколов за буллинг в школах и университетах в Украине увеличивается.

Фото: shutterstock.com

С начала 2025 года в Украине было составлено 234 административных протокола относительно буллинга в учебных заведениях, что на 7% больше, чем в прошлом году, когда таких дел зафиксировали 219, свидетельствуют данные Opendatabot.

Учитывая только учебные периоды в 2025 году – январь-май и сентябрь-октябрь – среднее количество протоколов составляет 33 в месяц. Для сравнения, в 2021 году ежемесячно фиксировали 37 дел, однако тогда значительную часть нарушений совершали ученики и студенты, которые сейчас учатся онлайн из-за войны.

Более половины всех протоколов – 132 или 56% – составлено за буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними (ч. 3 статьи 173-4 КУоАП). 33 протокола были составлены за буллинг, совершенный группой или повторно (ч. 2 и ч. 4 статьи 173-4 КУоАП). Доля таких дел стабильно держится на уровне 14-15%, однако рассматривают их хуже всего – лишь половина доходит до суда. В то же время зафиксировано 56 случаев травли (ч. 1 статьи 173-4), что составляет каждое пятое дело о буллинге.

В настоящее время суды уже рассмотрели 76% дел по буллингу. Лучшая динамика наблюдается по части, касающейся ответственности руководителей учебных за несообщение о фактах буллинга (ч. 5 статьи 173-4) – решение принято в 85% случаев.

