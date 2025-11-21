Як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки — відеоінструкція
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:
– дітей із малозабезпечених сімей;
– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;
– дітей під опікою чи піклуванням;
– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;
– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;
– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.
Кошти зараховуються на Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання. Витратити їх можна протягом пів року на теплі речі, ліки та вітаміни.
У 2025 році виплату отримають понад 660 тисяч громадян. Бюджет програми — 4,3 млрд грн.
Як отримати 6500 грн Зимової підтримки?
Користувачі застосунку Дія повинні:
Переконатися, що застосунок Дія оновлено до останньої версії;
Обрати Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн
Підтвердити, що у є активна Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти. Якщо Дія.Картки немає – Дія під час формування заяви запропонує її відкрити онлайн.
Відправити сформовану заявку.
Якщо ви не користуєтесь застосунком “Дія”, подайте письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України:
Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на Зимові 6500 грн, відкрити Дія.Картку чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку
Кошти надійдуть:
- на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки (наразі Дія.Картка доступна виключно для оплати телефоном)
- або на іншу картку зі спеціальним режимом використання
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.