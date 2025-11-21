У ТЦК роз’яснили питання непридатності до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

Центр комплектування зазначив, що є тимчасова непридатність до військової служби і з часом стан особи може стабілізуватися.

Рівненський обласний ТЦК роз’яснив питання непридатності до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

«Під час проходження служби чимало Захисників та Захисниць зазнали поранень, травм або захворювань. Через це рішенням відповідних військово-лікарських комісій їх визнано непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Такі рішення виносять дедалі частіше і здебільшого такі військовослужбовці не повністю відновили здоров’я», - підкреслили у ТЦК.

Що означає таке формулювання?

Постанова ВЛК про те, що військовослужбовець непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, означає, що стан здоров’я військовослужбовця нині не дозволяє йому/їй виконувати обов’язки військової служби, оскільки після зазнаної травми (поранення, контузії, каліцтва) або проведеного оперативного втручання потрібен час (6-12 місяців) для відновлення функцій органів та систем організму. Тобто непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися.

Військовослужбовці, визнані непридатними, звільняються з лав ЗСУ з оформленням відповідного свідоцтва про хворобу.

Після повторного огляду військово-лікарська комісія приймає постанову, чи придатний військовозобов’язаний до подальшого несення служби. У разі позитивного рішення – він підлягає мобілізації.

