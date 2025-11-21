В ТЦК разъяснили вопрос непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев
Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев.
«Во время прохождения службы немало Защитников и Защитниц получили ранения, травмы или заболевания. В связи с этим решением соответствующих военно-врачебных комиссий их признано непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев. Такие решения принимают все чаще, и в большинстве случаев такие военнослужащие полностью не восстановили здоровье», — подчеркнули в ТЦК.
Что означает такая формулировка?
Постановление ВВК о том, что военнослужащий непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев, означает, что состояние здоровья военнослужащего сейчас не позволяет ему/ей выполнять обязанности военной службы, поскольку после полученной травмы (ранения, контузии, увечья) или проведенного оперативного вмешательства требуется время (6–12 месяцев) для восстановления функций органов и систем организма. То есть непригодность к военной службе является временной, и со временем его/ее состояние может стабилизироваться.
Военнослужащие, признанные непригодными, увольняются из рядов ВСУ с оформлением соответствующего свидетельства о болезни.
После повторного осмотра военно-врачебная комиссия принимает постановление, пригоден ли военнообязанный к дальнейшему несению службы. В случае положительного решения — он подлежит мобилизации.
