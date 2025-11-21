В Туреччині українця засудили до 25 років за смертельний наїзд на грабіжників

Українець переслідував злодіїв, які викрали в нього 35 000 євро.

Перший вищий кримінальний суд Аланії виніс вирок українцю Дмитру Чабану — 25 років позбавлення волі за наїзд на двох грабіжників, які загинули. Про це повідомляє Hürriyet.

Інцидент стався 10 листопада 2023 року в Анталії. Двоє чоловіків — Мурат О. та Ельнур Б. — на мотоциклі без номерів під’їхали до автомобіля Чабана, направили на нього пістолет і розбили вікно. Після пострілу в авто вони викрали сумку з 35 000 євро.

Чабан почав переслідування і через 300 метрів в’їхав у мотоцикл грабіжників. Обидва зловмисники загинули на місці, українця одразу затримали.

Суд застосував пом’якшувальну обставину «неправомірне провокування», але визнав Чабана винним і призначив 25 років ув’язнення.

