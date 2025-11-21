В Турции украинца приговорили к 25 годам за смертельный наезд на грабителей

Украинец преследовал воров, которые похитили у него 35 000 евро.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый высший уголовный суд Алании вынес приговор украинцу Дмитрию Чабану — 25 лет лишения свободы за наезд на двух грабителей, которые погибли. Об этом сообщает Hürriyet.

Инцидент произошел 10 ноября 2023 года в Анталии. Двое мужчин — Мурат О. и Эльнур Б. — на мотоцикле без номеров подъехали к автомобилю Чабана, направили на него пистолет и разбили окно. После выстрела в авто они похитили сумку с 35 000 евро.

Чабан начал преследование и через 300 метров въехал в мотоцикл грабителей. Оба злоумышленника погибли на месте, украинца сразу задержали.

Суд применил смягчающее обстоятельство «неправомерное провоцирование», но признал Чабана виновным и назначил 25 лет тюремного заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.