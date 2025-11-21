Україна може завершити переговори про умови членства в ЄС у 2028 році, — віцепрем'єр Качка

В Європейській комісії переконані в успішному завершенні перемовин про членство України в ЄС, вважає віцепрем’єр-міністр Тарас Качка.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка впевнений, що Україна може успішно завершити перемовний процес про умови членства в Європейському Союзі у 2028 році.

«Ми – в групі країн, щодо яких Європейська комісія впевнена, що успішне завершення переговорів можливе. 2028 рік – рік завершення переговорів. Тобто завершення переговорів щодо угоди про умови вступу України до Європейського Союзу. Щоб це зробити, ми повинні за наступні 24 місяці фактично всю законодавчу інституційну роботу проробити. Це дуже багато роботи», – сказав Качка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, присвяченого обговоренню Звіту Європейської Комісії про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Він також підкреслив, що для того, щоб вступити в будь-яку організацію, Україна повинна відповідати вимогам на 100%.

«Хіба що є якісь непереборні обставини, які дозволять говорити про винятки», – додав віцепрем'єр.

