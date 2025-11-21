Украина может завершить переговоры об условиях членства в ЕС в 2028 году, — вице-премьер Качка

В Европейской комиссии убеждены в успешном завершении переговоров о членстве Украины в ЕС, считает вице-премьер-министр Тарас Качка.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка уверен, что Украина может успешно завершить переговорный процесс по условиям членства в Европейском Союзе в 2028 году.

«Мы – в группе стран, по которым Европейская комиссия уверена, что успешное завершение переговоров возможно. 2028 год – год завершения переговоров. То есть завершение переговоров по соглашению об условиях вступления Украины в Европейский Союз. Чтобы это сделать, мы должны за следующие 24 месяца фактически всю законодательную институциональную работу проработать. Это очень много работы», – сказал Качка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, посвященного обсуждению Отчета Европейской Комиссии о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Он также подчеркнул, что, для того чтобы вступить в любую организацию, Украина должна отвечать требованиям на 100%.

«Разве что есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые позволят говорить об исключениях», – добавил вице-премьер.

