  1. В Украине

Украина может завершить переговоры об условиях членства в ЕС в 2028 году, — вице-премьер Качка

12:32, 21 ноября 2025
В Европейской комиссии убеждены в успешном завершении переговоров о членстве Украины в ЕС, считает вице-премьер-министр Тарас Качка.
Украина может завершить переговоры об условиях членства в ЕС в 2028 году, — вице-премьер Качка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка уверен, что Украина может успешно завершить переговорный процесс по условиям членства в Европейском Союзе в 2028 году.

«Мы – в группе стран, по которым Европейская комиссия уверена, что успешное завершение переговоров возможно. 2028 год – год завершения переговоров. То есть завершение переговоров по соглашению об условиях вступления Украины в Европейский Союз. Чтобы это сделать, мы должны за следующие 24 месяца фактически всю законодательную институциональную работу проработать. Это очень много работы», – сказал Качка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, посвященного обсуждению Отчета Европейской Комиссии о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Он также подчеркнул, что, для того чтобы вступить в любую организацию, Украина должна отвечать требованиям на 100%.

«Разве что есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые позволят говорить об исключениях», – добавил вице-премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Европа Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]