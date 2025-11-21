Родичі військовослужбовців просять Президента відновити амністію для бійців, які пішли в СЗЧ

На сайті Президента з’явилася петиція із закликом відновити амністію для військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На офіційному сайті Президента України зареєстровано петицію №22/255440-еп, у якій родичі військовослужбовців звертаються із закликом до Володимира Зеленського відновити амністію для військових, що самовільно залишили військові частини або місця служби (СЗЧ), та дозволити їм у спрощеному порядку повернутися до служби.

У зверненні автори наголошують, що багато військових ухвалили рішення залишити підрозділ через безвихідь — через безвихідь, неможливість переведення чи конфлікти з командуванням. При цьому, як зазначається, ці люди не є зрадниками або боягузами, а часто мають значний бойовий досвід і бажання продовжувати захищати країну.

«Розкидатись такими людьми в ситуації, коли існування країни щодня виборюється величезною ціною, було б нерозумно», — йдеться у петиції. Родичі вважають, що повернення підготовлених фахівців без додаткових витрат часу на навчання посилить обороноздатність України.

Ініціатори також підкреслюють, що спрощена процедура повернення або переведення до іншого підрозділу могла б суттєво покращити моральний стан і мотивацію військових.

«Просимо Президента України звернути увагу на це питання та сприяти відновленню спрощеної процедури повернення до служби для тих, хто пішов в СЗЧ. Десятки тисяч людей чекають на це доленосне для них рішення», - йдеться у зверненні.

Петиція відкрита для підписання на сайті Глави держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.