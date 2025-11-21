  1. В Украине

Родственники военнослужащих просят Президента восстановить амнистию для бойцов, которые ушли в СЗЧ

12:03, 21 ноября 2025
На сайте Президента появилась петиция с призывом возобновить амнистию для военнослужащих, самовольно оставивших части.
Фото: Getty Images
На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция №22/255440-эп, в которой родственники военнослужащих обращаются к Владимиру Зеленскому с призывом возобновить амнистию для военных, самовольно покинувших воинские части или места службы (СЗЧ), и позволить им в упрощенном порядке вернуться к службе.

В обращении авторы подчеркивают, что многие военнослужащие приняли решение покинуть подразделение из-за безвыходности — невозможности перевода или конфликтов с командованием. При этом, как отмечается, эти люди не являются предателями или трусами, а зачастую имеют значительный боевой опыт и желание продолжать защищать страну.

«Разбрасываться такими людьми в ситуации, когда существование страны ежедневно отстаивается огромной ценой, было бы неразумно», — говорится в петиции. Родственники считают, что возвращение подготовленных специалистов без дополнительных затрат времени на обучение усилит обороноспособность Украины.

Инициаторы также подчеркивают, что упрощенная процедура возвращения или перевода в другое подразделение могла бы существенно улучшить моральное состояние и мотивацию военнослужащих.

«Просим Президента Украины обратить внимание на этот вопрос и содействовать возобновлению упрощенной процедуры возвращения на службу для тех, кто ушел в СЗЧ. Десятки тысяч людей ждут этого судьбоносного решения», — говорится в обращении.

Петиция открыта для подписания на сайте Главы государства.

армия война петиция военнослужащие Владимир Зеленский СЗЧ

