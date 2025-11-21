  1. В Україні

13:03, 21 листопада 2025
Через рік набудуть чинності чіткі вимоги до біодизелю та біоетанолу.
Уряд схвалив новий техрегламент для біопалив – що зміниться для ринку України
Фото: agropolit
Кабінет Міністрів схвалив новий Технічний регламент щодо вимог до моторних альтернативних палив. Документ розроблено для виконання директив ЄС про якість пального та скорочення викидів парникових газів, повідомили в Держенергоефективності.

Регламент встановлює правила виробництва, обігу, маркування та контролю якості палив із підвищеним вмістом біокомпонентів: понад 7 % біодизелю для дизеля та понад 10 % біоетанолу для бензину.

Дія поширюється на:

  • бензини E20–E50 (до 50 % біоетанолу);
  • дизель B10–B30 (до 30 % біоестерів).

Регламент набуде чинності через рік після опублікування.

Вимоги:

  • відповідність пального нормам на всіх етапах;
  • маркування та паспорти якості для кожної партії;
  • заборона небезпечних присадок (свинець, фосфор, залізо тощо);
  • дворівнева оцінка відповідності (кожна партія + серійне виробництво);
  • сертифікат відповідності на два роки з квартальними аудитами.

Контроль здійснюватимуть органи ринкового нагляду.

Регламент не поширюється на паливо для держрезерву, оборони чи внутрішніх потреб виробників без реалізації на ринку.

Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва зазначила, що документ створює прозорий ринок біопалив і зменшує залежність від імпорту нафтопродуктів.

Кабінет Міністрів України

