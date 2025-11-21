  1. В Украине

Правительство одобрило новый техрегламент для биотоплива – что изменится для рынка Украины

13:03, 21 ноября 2025
Через год вступят в силу четкие требования к биодизелю и биоэтанолу.
Правительство одобрило новый техрегламент для биотоплива – что изменится для рынка Украины
Фото: agropolit
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил новый Технический регламент по требованиям к моторным альтернативным топливам. Документ разработан для выполнения директив ЕС о качестве топлива и сокращении выбросов парниковых газов, сообщили в Госэнергоэффективности.

Регламент устанавливает правила производства, обращения, маркировки и контроля качества топлив с повышенным содержанием биокомпонентов: более 7% биодизеля для дизеля и более 10% биоэтанола для бензина.

Действие распространяется на:

  • бензины E20–E50 (до 50 % биоэтанола);
  • дизель B10–B30 (до 30 % биоэстеров).

Регламент вступит в силу через год после публикации.

Требования:

  • соответствие топлива нормам на всех этапах;
  • маркировка и паспорта качества для каждой партии;
  • запрет опасных присадок (свинец, фосфор, железо и т. д.);
  • двухуровневая оценка соответствия (каждая партия + серийное производство);
  • сертификат соответствия на два года с квартальными аудитами.

Контроль будут осуществлять органы рыночного надзора.

Регламент не распространяется на топливо для госрезерва, обороны или внутренних нужд производителей без реализации на рынке.

Глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева отметила, что документ создает прозрачный рынок биотоплива и уменьшает зависимость от импорта нефтепродуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]