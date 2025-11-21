Правительство одобрило новый техрегламент для биотоплива – что изменится для рынка Украины

Через год вступят в силу четкие требования к биодизелю и биоэтанолу.

Фото: agropolit

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил новый Технический регламент по требованиям к моторным альтернативным топливам. Документ разработан для выполнения директив ЕС о качестве топлива и сокращении выбросов парниковых газов, сообщили в Госэнергоэффективности.

Регламент устанавливает правила производства, обращения, маркировки и контроля качества топлив с повышенным содержанием биокомпонентов: более 7% биодизеля для дизеля и более 10% биоэтанола для бензина.

Действие распространяется на:

бензины E20–E50 (до 50 % биоэтанола);

дизель B10–B30 (до 30 % биоэстеров).

Регламент вступит в силу через год после публикации.

Требования:

соответствие топлива нормам на всех этапах;

маркировка и паспорта качества для каждой партии;

запрет опасных присадок (свинец, фосфор, железо и т. д.);

двухуровневая оценка соответствия (каждая партия + серийное производство);

сертификат соответствия на два года с квартальными аудитами.

Контроль будут осуществлять органы рыночного надзора.

Регламент не распространяется на топливо для госрезерва, обороны или внутренних нужд производителей без реализации на рынке.

Глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева отметила, что документ создает прозрачный рынок биотоплива и уменьшает зависимость от импорта нефтепродуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.