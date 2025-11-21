  1. В Україні

Місія МВФ спільно з Кабміном працюють над запуском Програми розширеного фінансування EFF

12:24, 21 листопада 2025
Запуск нової Програми розширеного фінансування для України передбачає структурні реформи у податковій політиці, корпоративному управлінні, системі закупівель та інших сферах економіки.
Фото: me.gov.ua
Фото: me.gov.ua
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев 17 листопада провів зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевін Греєм. Під час неї сторони обговорили структурні реформи, мобілізація капіталу та корпоративне управління та низку інших тем.

«Міжнародний валютний фонд спільно з Урядом розпочинає нову Програму розширеного фінансування (EFF) для України. Метою Її запуск програми передбачає структурні реформи у податковій політиці, корпоративному управлінні, системі закупівель та інших сферах економіки. На цих ключових питаннях ми зосередилися під час зустрічі з Місією МВФ», – зазначив Олексій Соболев.

Зокрема, сторони обговорили мобілізацію капіталу – частину детінізації економіки, над якою Уряд працює, консультуючись з МВФ. У фокусі – створення стимулів, які допоможуть бізнесу легально виводити активи з тіні, інвестувати їх в країну та отримати гарантії захисту. Також обговорили досвід інших країн у впровадженні таких механізмів.

Одним із ключових питань під час зустрічі стало оновлення корпоративного управління в держкомпаніях на тлі ситуації з «Енергоатомом». Представники Мінекономіки представили партнерам план дій, який передбачає конкретні кроки: зміну державних представників у наглядових радах, проведення конкурсів на посади генеральних директорів та незалежних членів рад, оновлення статутів та процедур комітету з номінацій, а також підготовку відповідного закону.

Також обговорили централізацію частини функцій наглядових рад, що має стати наступним кроком реформи корпоративного управління. А також – важливість фінансової звітності та незалежного аудиту навіть під час війни.

«Все це важливі кроки для модернізації економіки та відновлення країни. Нова програма EFF має стати важливим сигналом довіри міжнародних партнерів та інвесторів до України», – наголосив Міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яку очолює Гевін Грей.

