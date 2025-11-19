Ухвалення Держбюджету-2026 необхідно для нової програми МВФ — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що голосування за Держбюджет-2026 має відбутися не пізніше 2 грудня.

Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яку очолює Гевін Грей. Представники МВФ цього тижня працюють у Києві разом із командами Уряду та Національного банку над підготовкою нової Програми розширеного фінансування на 2026–2029 роки.

Програма має забезпечити підтримку макрофінансової стабільності України в умовах повномасштабного вторгнення, зазначила Свириденко.

За її словами, під час зустрічі Уряд поінформував місію про план дій щодо перезавантаження системи управління в енергетичному секторі. Зокрема, йдеться про запуск конкурсу на новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом» та початок аудиту компанії.

Уряд також продовжує проведення конкурсів на керівні органи всіх ключових державних енергетичних підприємств у плановому режимі.

Обговорювався також проект Державного бюджету на 2026 рік. Його ухвалення є важливою умовою для затвердження нової програми МВФ, підкреслила Свириденко.

Також вона додала, що Кабмін та МВФ висловили сподівання, що голосування за бюджет відбудеться не пізніше 2 грудня.

«Маємо зробити все необхідне, щоб забезпечити належне фінансування оборонних та соціальних потреб держави вже з початку 1 кварталу 2026 року», — резюмувала Прем’єр-міністр.

