Принятие Госбюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ — Юлия Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, которую возглавляет Гевин Грей. Представители МВФ на этой неделе работают в Киеве вместе с командами Правительства и Национального банка над подготовкой новой Программы расширенного финансирования на 2026–2029 годы.

Программа должна обеспечить поддержку макрофинансовой стабильности Украины в условиях полномасштабного вторжения, отметила Свириденко.

По её словам, во время встречи Правительство проинформировало миссию о плане действий по перезагрузке системы управления в энергетическом секторе. В частности, речь идёт о запуске конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» и начале аудита компании.

Правительство также продолжает проведение конкурсов на руководящие органы всех ключевых государственных энергетических предприятий в плановом режиме.

Обсуждался также проект Государственного бюджета на 2026 год. Его принятие является важным условием для утверждения новой программы МВФ, подчеркнула Свириденко.

Также она добавила, что Кабмин и МВФ выразили надежду, что голосование за бюджет состоится не позднее 2 декабря.

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы обеспечить надлежащее финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года», — резюмировала Премьер-министр.

