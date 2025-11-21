  1. В Украине

Миссия МВФ совместно с Кабмином работают над запуском Программы расширенного финансирования EFF

12:24, 21 ноября 2025
Запуск новой Программы расширенного финансирования для Украины предусматривает структурные реформы в налоговой политике, корпоративном управлении, системе закупок и других сферах экономики.


Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев 17 ноября провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем. Во время нее стороны обсудили структурные реформы, мобилизацию капитала, корпоративное управление и ряд других тем.

«Международный валютный фонд совместно с Правительством начинает новую Программу расширенного финансирования (EFF) для Украины. Цель ее запуска предусматривает структурные реформы в налоговой политике, корпоративном управлении, системе закупок и других сферах экономики. На этих ключевых вопросах мы сосредоточились во время встречи с Миссией МВФ», – отметил Алексей Соболев.

В частности, стороны обсудили мобилизацию капитала – часть детенизации экономики, над которой Правительство работает, консультируясь с МВФ. В фокусе – создание стимулов, которые помогут бизнесу легально выводить активы из тени, инвестировать их в страну и получать гарантии защиты. Также обсудили опыт других стран во внедрении таких механизмов.

Одним из ключевых вопросов во время встречи стало обновление корпоративного управления в государственных компаниях на фоне ситуации с «Энергоатомом». Представители Минэкономики представили партнерам план действий, который предусматривает конкретные шаги: смену государственных представителей в наблюдательных советах, проведение конкурсов на должности генеральных директоров и независимых членов советов, обновление уставов и процедур комитета по назначениям, а также подготовку соответствующего закона.

Также обсудили централизацию части функций наблюдательных советов, что должно стать следующим шагом реформы корпоративного управления. А также – важность финансовой отчетности и независимого аудита даже во время войны.

«Все это важные шаги для модернизации экономики и восстановления страны. Новая программа EFF должна стать важным сигналом доверия международных партнеров и инвесторов к Украине», – подчеркнул Министр.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, которую возглавляет Гевин Грей.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

