Через нічні обстріли росіян та негоду є знеструмлення у трьох областях, — Укренерго

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, чим зумовили знеструмлення великої кількості споживачів.

Через російські удари по об'єктах енергетики залишаються знеструмлені споживачі у двох областях України, повідомляє «Укренерго».

«Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. Наразі діють графіки погодинних відключень – від 2 до 4 черг. Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Вказано, що споживання електроенергії в Україні залишається високим. Станом на 8:00, 21 листопада, воно було на 2,1% вищим, ніж в цей же час у четвер. Вчора, 20 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 19 листопада. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження.

«Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергомісткі процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00», – додали в «Укренерго».

Окрім того, зазначено, що через складні погодні умови станом на ранок повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів у Миколаївській області. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

