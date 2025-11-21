Из-за ночных обстрелов россиян и непогоды, есть обесточивание в трех областях, — Укрэнерго

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в нескольких областях, чем обусловили обесточивание большого количества потребителей.

Из-за российских ударов по объектам энергетики остаются обесточенные потребители в двух областях Украины, сообщает «Укрэнерго».

«Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, в результате чего обесточены потребители на Харьковщине и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности», – говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. В настоящее время действуют графики почасовых отключений – от 2 до 4 очередей. Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Указано, что потребление электроэнергии в Украине остается высоким. По состоянию на 8:00, 21 ноября, оно было на 2,1% выше, чем в это время в четверг. Вчера, 20 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,3% ниже максимум предыдущего дня – в среду, 19 ноября. Причина – больший объем применения мер ограничения.

«Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период малейшей нагрузки на энергосистему – после 22:00», – добавили в «Укрэнерго».

Кроме того, отмечено, что из-за сложных погодных условий на утро полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов в Николаевской области. Заживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

